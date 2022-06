Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul olandez Tim van Rijthoven, care a facut senzatie saptamana trecuta, castigand turneul ATP de la 's-Hertogenbosch (Tarile de Jos), a primit un wild card pentru Wimbledon, a anuntat marti managerul sau, informeaza radioteleviziunea belgiana RTBF. Tim van Rijthoven l-a spulberat duminica, in…

- Rezultat surpriza in finala turneului de tenis ATP 250 S-Hertogenbosch, in care liderul mondal Daniil Medvedev a fost invins duminica de catre olandezul Tim van Rijthoven, ocupantul locului 205 in ierarhia mondiala, beneficiarul unui wild card din partea

- Rusul Daniil Medvedev a fost spulberat de obscurul jucator olandez Tim van Rijthoven, 6-4, 6-1, duminica, in finala turneului ATP 250 de la 's-Hertogenbosch (Tarile de Jos), unde tenismanul aflat pe locul 2 in ierarhia internationala era principalul favorit, transmite Agentia France-Presse. Fii…

- Daniil Medvedev a suferit o infrangere surprinzatoare in finala turneului de la 's-Hertogenbosch, viitorul lider ATP fiind depașit categoric, scor 6-4, 6-1, de Tim van Rijthoven (ocupantul locului 205 mondial).

- Carlos Alcaraz s-a calificat in optimile de la Roland Garros, tanarul jucator spaniol trecand de Sebastian Korda, scor 6-4, 6-4, 6-2. Cap de serie numarul șase la Paris și unul dintre marii favoriți la caștigarea trofeului, ibericul a avut nevoie de doua ore și noua minute pentru a se impune.

- A caștigat ultimele doua turnee la care a participat (Barcelona și Madrid), iar acum se afla pe locul 6 ATP. Carlos Alcaraz este senzația momentului in circuitul masculin de tenis, iar Rafael Nadal are numai cuvinte de lauda la adresa compatriotului sau.

- Jucatorii din Rusia au șanse din ce in ce mai mici sa participe la Wimbledon, totul pe fondul razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina. Din ce in ce mai dezbatuta in Regatul Unit, situația lui Daniil Medvedev și a celorlalți reprezentanți ai Rusiei pare sa mearga intr-o direcție clara. Tenisul…

- Sergio Aguero (33 de ani), retras de puțin timp din activitate, din cauza unor probleme cardiace, se gandește sa revina pe teren. Intr-un interviu acordat postului TV argentinian TyC Sports, Kun Aguero a lasat de ințeles ca și-ar dori sa revina pe gazon, chiar daca in finalul anului trecut a aflat ca…