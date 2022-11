Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat miercuri, 2 noiembrie, ca noul ministru al Apararii, Angel Tilvar, nu a fost omis din invitație , dar pregatirea vizitei a corespuns cu perioada in care premierul Nicolae Ciuca era inca ministru interimar al Apararii. „Ministrul Apararii…

- ”Deschidem apelul de de depunere a cererilor privind acordurile de finanțare pentru investițiile din industria prelucratoare, un moment mult așteptat in economie. Este pentru prima data cand acest sector industrial primește sprijin de la Ministerul Economiei. Ajutorul de stat in valoare de 300 de milioane…

- Florin Spataru a precizat la TVR Info ca peste 300 milioane de lei vor fi investiti in retehnologizarea industriei de aparare. ”Cei 2,5 % din PIB-ul Romaniei se vor duce la achizitionarea unor noi echipamente, noi tehnologii. Industria de aparare, pe de alta parte, trebuie sa fie pregatita pentru…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis, luni, Administratiei Prezidentiale documentele referitoare la demisia lui Vasile Dincu din functia de ministru al Apararii Nationale si prin care el preia interimatul la acest minister, a informat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Luni, ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc marți, 25 octombrie 2022, incepand cu ora 14:00, la Palatul Cotroceni, potrivit unui comunicat de presa. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Evoluții privind situația…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consilului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) in care va fi dezbatuta evoluția situației din Ucraina. Tot aici vor fi discutate masuri de creștere a independenței energetice a țarii, precum și deschiderea de noi capacitați de producție energetice. Pe ordinea…

- „Am venit cu emoție ca sa mulțumesc UMF Carol Davila pentru sprijinul pe care il dați in a construi o profesie care are o dubla funcționalitate, de medic și de ofițer in Armata ROmana. Suntem in dublu an aniversar, am implinit 160 de ani de la nașterea medicinei militare. (...)Vreau sa omagiez meseria…

- ”A fost aprobata Hotararea Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2022”, anunta Ministerul Economiei. Guvernul a alocat suplimentar in bugetul Ministerului Economiei suma totala de 25.000.000…