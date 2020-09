TikTok a cerut unui judecator american sa suspende un decret al administratiei Trump care prevede interzicerea descarcarii aplicatiei in SUA incepand de duminica, potrivit AFP. Intr-o motiune depusa la un tribunal din Washington, reteaua de socializare, filiala a companiei chineze ByteDance, sustine ca o astfel de interdictie ar reprezenta o incalcare a Constitutiei SUA. O audiere urmeaza sa aiba loc joi la respectivul tribunal. Departamentul american al Comertului a anuntat sambata ca va amana pana la 27 septembrie (in loc de 20 septembrie) interdictia de a descarca in SUA populara aplicatie.…