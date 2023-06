Aplicatia de video-uri scurte TikTok, detinuta de compania chineza ByteDance, a declarat joi ca in urmatorii cativa ani va investi miliarde de dolari in Asia de Sud-Est, in comertul electronic, in timp ce isi dezvolta prezenta in regiune, pe fondul intensificarii controlului global asupra securitatii datelor sale, transmite Reuters. Asia de Sud-Est, o regiune cu o populatie colectiva de 630 de milioane de persoane – jumatate dintre ei sub 30 de ani – este una dintre cele mai mari piete ale TikTok in ceea ce priveste numarul de utilizatori, generand peste 325 de milioane de vizitatori ai aplicatiei…