Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a introdus recent TikTok stories, o functie care le permite utilizatorilor sa posteze continut ce dispare in termen de 24 de ore, relateaza Business Insider. Compania a confirmat noua caracteristica, asemanatoare celei prezente pe Facebook și Instagram, dupa ce un utilizator al Twitter a postat…

- La Primaria Calarași, consum fraudulos de apa. Compania de Apa Oltenia continua, in tot judetul Dolj, verificarea bransamentelor pentru depistarea si eliminarea celor ilegale. Intre consumatorii frauduloși descoperiți in cadrul acțiunii desfașurate astazi, 16.07.2021, se afla și Primaria Calarași. Angajații…

- Resursele de grafit ale tarii vor fi exploatate prin Salrom, a afirmat joi ministrul Economiei, Claudiu Nasui, pe pagina sa de Facebook, mentionand ca grafitul este o materie prima esentiala pentru fabricarea bateriilor, una dintre cele mai dinamice industrii din lume la aceasta ora. "Romania va fi…

- "Suntem pe Lotul Aeroportul Targu Mures si Targu Mures, e un proiect care a inceput in teren anul trecut in iulie si se va finaliza anul acesta, 18 luni. Este un exemplu de proiect bine pregatit, cea mai mare parte, aproape pana la limita in care se poate face omeneste, a detaliilor de proiect rezolvate…

- Compania de turism spatial Virgin Galactic a anuntat joi ca o va trimite in spatiu pe Kellie Gerardi, o cercetatoare in varsta de 32 de ani care se bucura de succes pe reteaua de socializare TikTok, pentru a realiza experimente cu o durata de cateva minute in imponderabilitate, informeaza AFP. Demersul…

- “Am avut o intalnire de lucru cu Daniel Dines, fondatorul primului unicorn romanesc, UiPath, pe care l-am felicitat personal pentru succesul listarii la bursa din New York. In cadrul intrevederii, am discutat despre potentialul tehnologiei RPA (Robotic Process Automation) de a accelera initiativele…

- TikTok, platforma cu foarte multi copii printre utilizatori, este cea mai vulnerabila la fake-news, dintre retelele sociale. Rusia domina piata manipularii retelelor sociale, iar politicienii isi cumpara like-uri pe Facebook si Instagram. Aceasta noteaza Deutsche Welle, bazandu-se pe un raport al Centrului…

- Youtube, Facebook, Instagram, dar și TikTok au devenit adevarate surse de venit. Foarte multe persoane au devenit influenceri și incaseaza sume record prin intermediul aplicațiilor. In cazul celor care folosesc YouTube, programul de parteneriat al platformei permite influencerilor sa caștige bani prin…