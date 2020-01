"Tik Tok se închide sâmbătă! Ce mai este viaţa?" Tik Tok este o aplicatie foarte populara in randul tinerilor, care le permite utilizatorilor sa fisiere video scurte, majoritatea amuzante, dintre care multe se viralizeaza si creeaza mode efemere. In luna august 2018 Tik Tok a fuzional cu Musical.ly, dand nastere fenomenului anului 2019, Tik Tok-ul actual. Zvonurile ca aceasta ar urma sa se inchida la sfarsitul acestei saptamani nu sunt singulare, acelasi lucru intamplandu-se in trecut si cu alte jocuri si aplicatii faimoase, ca Rolblox, Minecraft sau Fortnite, dar toate au fost infirmate, la fel cum, probabil, va fi si aceste. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Istoria trebuie ințeleasa pentru nu se repeta: un ghid prezentat in țara / In baza istoriilor povestite de cei intervievați, dar si a pozelor care au fost puse la dispoziție au fost produse peste 50 de filme multimedia de scurt metraj, precum si expoziții mobile care s-au focusat pe viața evreilor,…

- Donald Trump va participa vineri, la Washington, la ''Marsul pentru viata'' si va deveni astfel primul presedinte american ce se va alatura acestui eveniment impotriva dreptului la avort, informeaza joi AFP, citata de Agerpres."Presedintele Donald Trump va fi primul presedinte din istorie ce va participa…

- O ruda, un prieten sau partenerul de viața? Cu cine nu tebuie sa faci afaceri / Cele mai multe afaceri bazate pe parteneriate au succes daca ambii parteneri iși asuma conștiincios responsabilitațile și depun efort pentru ca businessul pus pe roate sa dea rezultate. Afirmația ii aparține business…

- Oana Radu a avut puterea sa lase trecutul in urma, iar noul an a prins-o cu fluturi in stomac! Desi spunea ca nici nu vrea sa mai auda de o alta relatie, Antena Stars a aflat cine este iubitul artistei, dar si unde au petrecut.

- O lecție de viața impresionanta: Cum trebuie sarbatorit Craciunul / In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", italianul Luigi Savoia, stabilit de șapte ani in țara noastra, a depanat cu nostalgie amintirile despre Craciunul copilariei sale. "La inceputul lunii decembrie, s-a stins din viața bunica…

- Un american din Florida a adunat o comunitate de fani pentru jucatoarele de tenis din Romania. In doi ani, cu postari zilnice, sub umbrela „WTA Romania““, acest american a strans peste 22.000 de „urmaritori“ pe Facebook, 10.000 de fani pe Instagram si 3.000 pe Twitter.

- "Minecraft" și "Fortnite" au fost identificate de YouTube Rewind, care noteaza cele mai importante tendințe și momente ale anului pe platforma online, drept jocurile video cu cele mai vizualizate tutoriale și recenzii, anunța The Hollywood Reporter, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Victorie pe…

- Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) a publicat in aceasta seara un mesaj pe contul sau de Facebook, prin care a vrut sa dezminta faptul ca a fost ceruta in casatorie de Toni Iuruc. CONTEXT: Sambata seara, Halep, Toni Iuruc și apropiații lor au participat la o petrecere intr-un restaurant din Mamaia. ...