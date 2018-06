Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne din Belgia a anunțat, miercuri dimineața, ca atacatorul de la Liege a mai omorat o persoana cu o zi inainte de atacul de marți de pe un bulevard important din oraș, scrie The Independent. Jan Jambon a spus postului de televiziune RTL ca Benjamin Herman “a mai comis o crima in noaptea…

- In perioada 2007 - 2017, cel mai semnificativ declin al investitiilor (din sectorul public si din cel privat) ca procent din PIB s-a inregistrat in Letonia (19,9% in 2017 fata de 36,4% in 2007, sau minus 16,5 puncte procentuale), Grecia (minus 13,4 puncte procentuale), Estonia (minus 12,9 puncte…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 365 oferte de munca pentru șomeri. Astfel, in aceasta perioada se pot angaja persoanele calificate in meserii…

- Romania a avut un deficit bugetar de 2,9% din PIB și se afla intre statele UE cu cea mai mica datorie publica, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat. Două state membre ale Uniunii Europene - Spania şi Portugalia - au avut anul trecut un deficit guvernamental (calculat pe…

- Vom primi prin SMS mesaje de avertizare in caz de pericol iminent. Președintele Klaus Iohannis a aprobat implementarea RO-ALERT, sistemul de avertizare prin SMS, in timp real, cu privire la pericolele de natura meteorologica sau hidrologica. Populația va primi mesajele prin intermediul tehnologiilor…

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont a fost retinut de politie in Germania. Anunțul a fost facute de catre avocatul sau. Puigdemont este cautat de autoritațile spaniole, fiind acuzat de rebeliune. El a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit DPA, preluat de Agerpres.Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat citate de News.ro . Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania…