- Legenda golfului Tiger Woods a fost operat dupa ce a suferit multiple rani la picioare intr-un accident de mașina avut marți dimineața, in Los Angeles, scrie cnbc.com . Wood se afla singur in mașina care s-a rasturnat pe o șosea din sudul Californiei, dupa o coliziune cu un alt vehicul. Jucatorul de…

- Tiger Woods a fost implicat intr-un grav accident de circulație. Celebrul jucator de golf a fost scos din mașina de echipajul de descarcerare și apoi a fost transportat la spital. Potrivit TMZ Sports, Tiger Woods a fost spitalizat dupa un accident de mașina care s-a produs marți in regiunea…

- Un tanar de 27 de ani a murit, iar alte patru persoane au ajuns la spital dupa ce un microbuz s-a izbit intr-un automobil. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:00, la ieșire din localitatea Negureni, din raionul Telenești.

- Accident pe traseul Chișinau-Leușeni M1 in 69 km, in apropiere de localitatea Capriana raionul Strașeni. Un microbus și un automobil, au derapat de pe traseu. Doi minori, traumatizați. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa, Mariana Bețivu.

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața, pe DJ 107H, in afara localitații Galda de Jos. Un barbat din comuna s-a rasturnat cu un autoturism, pe sensul de mers Galda de Jos – DN 1. Potrivit IPJ Alba, la data de 04 februarie 2021, in jurul orei 07.00, pe DJ 107H, in afara localitații Galda […] Citește…

- Accident rutier, joi seara, in apropiere de Lovrin. Un șofer a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a oprit intr-un zid. In urma impactului barbatul a fost ranit și transportat la spital.

- Un accident rutier a avut loc joi, 17 decembrie, pe DN 74, pe raza localitați Meteș. Un șofer din județul Suceava a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei. Potrivit IPJ Alba, la data de 17 decembrie 2020, in jurul orei 16.00, pe DN 74, pe raza localitații Meteș, un […] Citește…

- Accident pe strada Trandafirilor din Capitala. Doua tinere au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de un automobil. Nefericitul incident a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orei 19:00.