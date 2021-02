Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul de golf Tiger Woods a fost internat marți dupa ce a avut un accident de mașina în Los Angeles, a spus poliția, relateaza Reuters.Woods era singur în mașina. Vehiculul a suferit pagube majore, iar Woods a fost scos cu ajutorul echipelor de descarcerare, apoi transportat…

- Tiger Woods (45 de ani), unul dintre cei mai mari jucatori de golf din istorie, a suferit un grav accident de circulație in apropiere de Los Angeles. Sportivul american se afla in spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Mark Steinberg, agentul lui Tiger Woods, a confirmat accidentul…

- Legenda golfului Tiger Woods a fost operat dupa ce a suferit multiple rani la picioare intr-un accident de mașina avut marți dimineața, in Los Angeles, scrie cnbc.com . Wood se afla singur in mașina care s-a rasturnat pe o șosea din sudul Californiei, dupa o coliziune cu un alt vehicul. Jucatorul de…

- Tiger Woods a fost implicat intr-un grav accident de circulație. Celebrul jucator de golf a fost scos din mașina de echipajul de descarcerare și apoi a fost transportat la spital. Potrivit TMZ Sports, Tiger Woods a fost spitalizat dupa un accident de mașina care s-a produs marți in regiunea…

- Tiger Woods a ajuns la spital dupa ce a fost implicat, marți dimineața, intr-un accident de mașina in Los Angeles, transmite NBC News. Nu exista detalii despre ranirea acestuia, precum și circumstanțele in care a avut loc accidentul, potrivit GolfDigest.

- Un autocar cu 20 de persoane din Republica Moldova, care trecea prin Rominia cu destinația Italia, a fost implicat intr-un accident rutier in localitatea Roșcani, din județul Galați. Șase femei au fost ranite, scrie b1.ro Autocarul transporta 20 de persoane din Republica Moldova care mergeau la munca…

- Un accident de circulație a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 10.40, pe DN1, in comuna clujeana Capușu Mare. Din primele informații, un conducator in varsta de 82 de ani, din Capușu Mare, care se deplasa pe DN1, ar fi intrat in coliziune cu un autovehicul, condus de un barbat de 36 de ani, din comuna…

- Evenimentul rutier a avut loc pe raza judetului Vrancea, in apropierea localitatii Tisita. Procurorii fac cercetari in acest caz pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.