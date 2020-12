Țigări de contrabandă de 260.000 lei confiscate la Botoșani Politistii de frontiera din Botosani si Iasi au confiscat, de Craciun, tigari de contrabanda in valoare de peste 260.000 lei, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF), Minodora Racnea. Țigarile au fost gasite intr-un autoturism care a fost abandonat pe raza localitatii Bajura, dupa ce a fost urmarit politistii de frontiera. In timpul urmaririi, angajatii de la frontiera au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma, fara insa a reusi prinderea persoanelor implicate. „Politistii de frontiera din cadrul STPF Iasi, STPF Botosani si Sectorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

