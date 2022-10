Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat in trafic o mașina cu un locaș special amenajat in podeaua acesteia, in care șoferul a ascuns mai multe pachete cu țigari, in valoare de 16.000 lei. Autoturismul, in valoare de 15.000 lei, a fost indisponibilizat…

- Țigari de 186.000 de lei, oprite la vama. Polițiștii de frontiera giurgiuveni au descoperit, in urma unor controale efectuate asupra a doua mijloace de transport, cantitatea totala de 7.476 pachete de țigarete, ascunse și nedeclarate. In ultimele 24 de ore, la diferite intervale de timp, polițiștii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava efectueaza cercetari pentru contrabanda in privinta unui sucevean depistat in trafic cu o mașina incarcata cu 2.000 pachete de tigari de provenienta Duty-Free, in valoare de aproximativ 23.400 lei. Marti, 11 octombrie…

- Un barbat care transporta țigari de contrabanda in valoare de aproximativ 33.000 de euro a fost prins de politistii de frontiera maramureseni, dupa o urmarire de cațiva km in trafic Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au urmarit și blocat in trafic un maramureșean in timp ce incerca…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat un tanar din Maramureș, care detinea in autoturismul pe care il conducea, dar și ascunse in imbracaminte, șapte pliculețe cu un praf de culoare alba și patru pastile, susceptibile a fi substanțe…

- Politistii de frontiera din Botosani au dispus indisponibilizarea unui autocar care efectua curse regulate intre Republica Moldova si Italia, dupa ce in remorca acestuia au fost descoperite 1.000 de pachete de tigari de contrabanda, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei…