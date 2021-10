Stiri pe aceeasi tema

- Hituri și cash sau cash și hituri! In orice ordine ai lua-o, e cea mai tare combinație și te așteapta toamna aceasta, la Virgin Radio Romania. Nu mai ai nicio scuza! Toamna asta ți-am pregatit cel mai simplu concurs de radio. Pur și simplu, vrem sa te umplem de cash! Ai aflat deja. Poate ai... View…

- Avem cel mai tare DOCtor, pregatit cu cel mai tare late night show de radio! DOCShow e fix emisiunea aia blana de care nici nu știai ca ai nevoie! Publicul este invitatul principal, iar in fiecare emisiune, DOC propune ascultatorilor un subiect argumentabil pro și contra. Totul pleaca de la principiul…

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Am ras, am dat-o și in subiecte mai deep, dar... View Article

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Am ras, am dat-o și in subiecte mai deep, dar... View Article

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Avem tot felul de musafiri. Care mai de care mai amuzanți,... View Article

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Cine spune ca DJ-ii de la Virgin Radio nu pot fi... View Article

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața.Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! „Pentru cei care obișnuiesc sa puna alarma pe snooze, pentru cei carora... View…

- Toata vara, Ramona va face matinalul Virgin Radio Romania. De la 7 la 10, Ramona Dumitrescu aduce doza de energie și muzica buna de care ai nevoie pentru cele mai bune zile de vara! 3 in 1 de la Ramona: muzica fresh, informații despre toți și toate și invitați de top! Toate de la 7... View Article