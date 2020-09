Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii Serbiei - Stefan Tomasevic, Braziliei - Maria Laura da Rocha, Indiei - Rahul Shrivastava, Pakistanului - Zafar Iqbal si al Poloniei - Maciej Lang. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful…

- Primele cinci avioane de lupta Rafale din cele 36 comandate de India au decolat luni de la situl Dassault Aviation din Merignac, in sud-vestul Frantei, catre baza Fortelor Aeriene Indiene (IAF) de la Ambala, informeaza AFP potrivit Agerpres.Pana la destinatia din nordul Indiei, la circa 200…

- China a ordonat Statelor Unite sa inchida consulatul din Chengdu, raspunzand cu aceeași moneda dupa ce i s-a cerut, saptamana aceasta, sa-și inchida consulatul din Houston, transmite Reuters.

- sursa foto: Twitter Imediat dupa ce, in primavara, Taiwanului i-a fost respinsa cererea de aderare in calitate de observator la Organizatia Mondiala a Sanatatii, la presiunile R.P. Chineze, in Asia de Sud-Est se incheaga unul dintre cele mai importante pericole geopolitice si militare la adresa Beijingului.…

- Cea mai mare crestere a fost raportata pe continentul american cu 129.772 noi cazuri, potrivit OMS, care subliniaza ca jumatate dintre noile cazuri inregistrate intr-o singura zi au fost raportate in SUA si Brazilia cu 53.213 de infectii si, respectiv, 48.105 noi contagieri. In SUA, totalul numarului…

- A revenit in China noul coronavirus. Autoritațile sunt in stare de alerta. Decembrie 2019. Atunci s-a auzit, pentru prima data, despre virusul uccigaș COVID-19. Intreaga planeta avea sa fie cucerita de virusul ucigaș aparut in piața din Wuhan. A urmat pandemia, cu Italia, Spania, Marea Britania și,…

- Armata indiana a anuțat marți ca a pierdut 20 de soldați în confruntarea cu armata chineza în zona disputata de granița Ladakh, în nordul Indiei, în ceea ce a constituit prima confruntare militara cu victime în ultimii 45 de ani între cele doua puteri nucleare asiatice,…

- Caracterul sezonier nu este neobisnuit pentru un ''virus respirator'' si a facut chiar obiectul mai multor studii din avalansa de lucrari stiintifice care au acompaniat valul pandemic. ''Numeroase virusuri respiratorii sunt sezoniere, cum ar fi gripa sau VSR'', a declarat epidemiologul Antoine Flahault…