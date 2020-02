Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Useriu a afirmat, într-o postare pe Facebook, ca i-a fost greu sa revina în Canada, unde anul trecut a abandonat maratonul arctic, cu degetele de la picioare degerate."Am ajuns la capat, desi drumul asta parea la un moment dat fara capat. Va multumesc enorm pentru sustinerea…

- Tibi Useriu a terminat al doilea, joi, dupa sapte zile de la start, cursa Yukon Arctic Ultra, desfasurata in nordul Canadei, pe o distanta de peste 300 de mile (483 de kilometri). Tibi Useriu e, insa, singurul roman care a terminat cursa pe podium, dupa ce a alergat mai bine de sase…

- Tibi Useriu a terminat al doilea, joi, dupa sapte zile de la start, cursa Yukon Arctic Ultra, desfasurata in nordul Canadei, pe o distanta de peste 300 de mile (483 de kilometri).Castigator a fost elvetianul Fabian Imfeld, cu un avans de aproximativ sase ore fata de Useriu, informeaza news.ro.…

- Dupa aproape 7 zile de la startul in Yukon Arctic Ultra, maratonul de aproximativ 300 de mile care se desfasoara in conditii extreme in nordul Canadei, in cursa au mai ramas doar doi concurenti: romanul Tiberiu Useriu si elvetianul Fabian Imfeld. In competitie au plecat 23 de atleti.

- ​Sportivul Tibi Ușeriu mai are 150 de kilometri pâna la finalul cursei de la Cercul Polar, dupa patru zile de concurs, în care au mai ramas doar patru atleți. Este în continuare pe locul doi, problemele cu stomacul persista, iar la picior a suferit deja o degeratura, informeaza Mediafax.Tibi…

- Tibi Ușeriu este din nou la Yukon Arctic Ultra, una dintre cele mai dure competiții de alergare din lume. Sportivul roman se afla pe locul al doilea și este plin de incredere acum dupa ce a trecut cu brio de zona in care anul trecut a fost nevoit sa abandoneze. Au mai ramas doar 15 concurenți in maratonul…

- Sportivul Tibi Ușeriu ia startul, joi, la Yukon Arctic Ultra, o cursa de alergare în condiții extreme de la Cercul Polar, dupa ce anul trecut a eșuat din cauza degeraturilor. „Am venit aici la Yukon Arctic din nou. Sunt aproape de start, dar cu gândul la finiș”, scrie sportivul…

- Pompierul Iulian Rotariu din Botosani a castigat ultramaratonul “Ultra Africa Race” Mozambic, parcurgand 220 de kilometri, in cinci etape. Ultramatatonul “Ultra Africa Race” s- a desfasurat in perioada 10-14 noiembrie, intre provinciile Gaza si Inhambane din sudul Mozambicului, si a aliniat la start…