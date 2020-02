Stiri pe aceeasi tema

- Thuma Hubert a fost desemnat candidatul PNL la presedintia CJ Ilfov, la o intrunire de joi a Comitetului director al filialei Ilfov a PNL, potrivit presedintelui CJ Ilfov, Marian Petrache. "Aseara a fost o intrunire a Comitetului director al filialei Ilfov in care s-a luat decizia ca domnul…

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie.

- Danut Carasol este acuzat de uz de fals, pentru ca și-a falsificat diploma și CV-ul pentru a avea astfel niste documente care sa ateste studiile necesare pentru angajarea in compania Transelectrica. Carasol aparea ca absolvent al Facultatii de Electrotehnica din cadrul Universitații Politehnica București.El…

- Fostul sef social-democrat al Consiliului Judetean (CJ) Arges, Constantin Nicolescu (foto), precum si fostul trezorier al PSD, Mircea Draghici, sunt asteptati miercuri la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), acolo unde are loc primul termen al cauzei in rejudecare in procesul in care cei doi…

- Mihai Ruse, senator ALDE de Braila, a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an, 3 luni si 10 zile inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost prins baut la volan, insa a reusit sa fuga de politisti si s-a ascuns in curtea casei sale, de unde nu a mai vrut sa iasa.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele de eliberare din functie a trei magistrati, intre care se numara si judecatoarea Geanina-Cristina Arghir de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a facut parte din completul de trei judecatori care l-a condamnat pe fostul presedinte al…