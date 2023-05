Stiri pe aceeasi tema

- Armin van Buuren și Vini Vici feat ALBA lanseaza When we come alive – o piesa care te va ridica in picioare și iți va da energie sa dansezi pana la rasaritul soarelui. Armin van Buuren, unul din cele mai mari nume ale scenei de muzica electronica, a lansat o noua colaborare surprinzatoare cu duo-ul…

- Organizatorii festivalului UNTOLD aduc in aceasta vara, intre 3 și 6 august, pe Cluj-Arena, cei mai buni DJ ai lumii: Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Alesso și Salvatore Ganacci. In 2023, UNTOLD este singurul festival din Europa care are aceste nume in același line-up, iar cel de-al optulea…

- Line-up la UNTOLD 2023: Martin Garrix, David Guetta, Alesso, KSHMR, Salvatore Ganacci, Armin van Buuren și Imagine Dragons DJ-ul nr. 1 al lumii, Martin Garrix, revine la Untold. Pe scena vor mai urca și David Guetta, Alesso, KSHMR, Salvatore Ganacci, Armin van Buuren și Imagine Dragons. Organizatorii…

- DJ-ul și producatorul de renume mondial Armin van Buuren a facut echipa cu vocalista Vanessa Campagna pentru a lansa cea mai recenta colaborare, Vulnerable. Dupa ce saptamana trecuta piesa a fost lansata ca parte din A State Of Trace 1110 (emisiunea gazduita de Armin), piesa se lanseaza astazi oficial…

- DJ-ul și producatorul de renume mondial Armin van Buuren a facut echipa cu vocalista Vanessa Campagna pentru a lansa cea mai recenta colaborare, Vulnerable. Piesa emoționanta este o abatere de la sunetul caracteristic al lui van Buuren prin care iși arata versatilitatea ca artist. Vulnerable este…

- Festivalul SAGA se intoarce vara aceasta la Romaero. Organizatorii au inceput deja sa anunte numele artistilor internationali care vor urca pe scena. Printre acestia sunt Wiz Khalifa, Lil Nas X, Skrillex si Alan Walker. Biletele au fost deja puse in vanzare, si pot fi gasite pe site-ul festivalului.…

- Fiecare traiește o poveste de dragoste sau dragostea ca pe-o poveste, oamenii au acest obicei frumos, de a trai și simți iubirea. E și cazul celor care fac ca fiecare festival sa fie o experiența memorabila, artiști și DJ-i. Unii iși continua poveștile de dragoste, alții au inceput altele noi, unii…

- Sambata, 11 februarie a fost cea mai plina de emoție zi de la inceputul Anului Ciprian Porumbescu, ziua in care a fost comemorat tatal marelui compozitor, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. ”Anvergura manifestarilor vine in contextul instituirii prin Lege a anului 2023…