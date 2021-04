Sportiva romana Theodora Ion a ocupat locul 13 in proba feminina de spada, sambata, la Campionatele Mondiale de scrima pentru cadeti de la Cairo. Theodora Ion a trecut de Monika Narbutaite (Lituania) cu 15-9 in primul tur, apoi a invins-o pe Damlanur Sonmus (Turcia), cu 15-14, dar a pierdut in optimi, 13-15 cu Elena Robles (Spania), clasandu-se pe locul 13. Emma Sont a invins-o in primul tur pe finlandeza Inka Pallasvesa (15-6), s-a impus ulterior in fata polonezei Cecylia Cieslik cu 15-13, dar a cedat in optimi cu 7-15 in intalnirea cu rusoaica Ekaterina Kolbeneva, incheind pe locul 15. Renata…