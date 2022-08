Stiri pe aceeasi tema

- ”A supravegheat-o” tot timpul! Anghel Damian nu și-a scapat iubita nici macar o clipa din ochi! Ce-i drept, la cat de frumoasa și de talentata este Theo Rose, are o mulțime de pretendenți! Cantareața și actualul sau iubit, Anghel Damian, au fost surprinși la un restaurant de la malul Marii Negre, acolo…

- Este o zi importanta pentru Vladuța Lupau. Artista a devenit mama pentru prima data, astazi, iar acum se bucura de clipe minunate alaturi de fiul ei. Cel care a dat vestea cea mare a fost chiar soțul artistei, Adi Rus. Cei doi sunt in al noualea cer și traiesc emoții intense. Ce mesaj emoționant i-a…

- Theo Rose a avut o noua reacție ieri vizavi de relația ei cu Anghel Damian, dupa desparțirea de Alex Leonte. Cantareața a observat ca unii dintre fanii ei au felicitat-o ca iubește din nou, in timp ce alții au criticat-o. Pe Instagram, Theo Rose a postat mai multe clipuri la secțiunea Instastory. Le-a…

- Theo Rose a confirmat ca formeaza un cuplu cu Anghel Damian. Pe Instagram, cantareața a facut primele declarații despre desparțirea de Alex Leonte, barbatul care i-a fost alaturi cinci ani de zile, și Anghel Damian, noul ei iubit și șeful, caci el este regizorul serialului „Clanul”, in care ea joaca.…

- Lora iși sarbatorește maine ziua ne naștere, dar implinirea varstei de 40 de ani o va gasi cu probleme de sanatate. Cantareața și-a anunțat fanii ca a anulat concertele din acest weekend „din motive medicale”. Iata ce tratament urmeaza artista!

- Theo Rose e jurat la „Vocea Romaniei”, ea imparte scaunul cu Smiley. Intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea, cantareața in varsta de 24 de ani a povestit cum a acceptat aceasta provocare, dar și cat de mult a influențat-o artistul sa spuna DA acestei emisiuni. Cantareața ne-a declarat ca e increzatoare…

- Carmen de la Salciua a facut dezvaluiri care i-au șocat fanii, in cadrul unui podcast la care a fost invitata recent. Cantareața a marturisit ca are in plan sa renunțe treptat la muzica, pentru ca industria o face „sa intre in pacat” și chiar sa-i influențeze și pe alții sa faca același lucru. In schimb,…