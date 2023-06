Stiri pe aceeasi tema

- Proaspata mamica, Theo Rose, a fost externata in aceasta dimineața și este pregatita sa iși duca bebelușul acasa. Cantareața arata de zile mari, nici nu pare ca a nascut. Theo Rose iși duce bebelușul acasa In urma cu trei zile, frumoasa cantareața a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și voios.…

- Theo Rose e in culmea fericirii de cand a devenit mamica! Artista le-a facut o surpriza fanilor si a postat cateva imagini emotionante pe contul de Instagram. Intr-una din fotografii, mamica il tine la piept pe Sasha Ioan, iar in alta fotografie apare Anghel Damian cu bebelusul in brate. Imaginile…

- Aglomerate inainte de pandemie, marile cladiri de birouri au ramas mai mult goale, dupa criza sanitara. Mulți angajati lucreaza, in continuare, de acasa, iar companiile sunt mulțumite de aceasta soluție care presupune costuri mai mici.

- O femeie din Neamt a nascut acasa, preferand aceasta modalitate uzand de instrumentar cumparat de pe Internet. Mama a fost asistata de sot si o vecina, dar a ajuns la spital in cele din urma

- O femeie din judetul Neamt a nascut acasa, supravegheata de sotul ei, amandoi fiind asistenti medicali, iar nasterea a fost naturala, mama si bebelusul fiind transportati apoi la spital, in stare buna. Politia Neamt a precizat ca in acest caz nu a fost comisa nicio infractiune, potrivit news.ro.Inspectoratul…

- Politistii din Piatra Neamt au deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce o femeie care a decis sa nasca acasa a murit. In timpul nasterii, starea ei s-a agravat, dar a ajuns prea tarziu la spital si a murit a doua zi. "La data de 14 mai a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamt…

- Theo Rose traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca artista este insarcinata in 7 luni, iar in aceasta vara iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Recent, pe rețelele personale de socializare, frumoasa cantareața a declarat ca face primele cumparaturi pentru…

- O tanara in varsta de 28 de ani, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare, dupa ce a nascut prematur acasa și intenționat nu s-a adresat dupa ajutorul medical, iar din cauza starii de sanatate provocata de nașterea prematura, greutatea scazuta si dezvoltare slaba, nou-nascutul a decedat.