Theo Rose este infectată cu COVID-19. Ce mesaj a transmis artista Cantareața Theo Rose a postat pe pagina sa de Instagram o poza cu un test antigen pentru SARS-CoV-2, in care apar doua liniuțe, ceea ce inseamna ca vedeta este infectata cu acest virus. De asemenea, aceasta a transmis și un mesaj fanilor. „Zilele trecute nu m-am simtit prea bine. Am simtit ca ma ia o raceala, drept urmare am stat acasa, cu scopul de a face o pauza vocala pentru a putea onora cantarile de saptamana asta.Aseara am facut un test rapid, care a iesit pozitiv. La orele 3:00 ale diminetii am plecat sa ma testez la o sectie de testare pcr non-stop. Astazi am primit rezultatul, care este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

