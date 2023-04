Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, unul dintre cei mai apropiati aliati ai Americii in Orientul Mijlociu si unul dintre principalii beneficiari ai ajutorului american, a ordonat oficialilor sai guvernamentali sa produca peste 40.000 de rachete pe care sa le trimita in Rusia, potrivit unor…

- Evgheni Prigojin, conducatorul companiei de mercenari Wagner și-a stabilit obiectivele politice. Cunoscut drept Bucatarul lui Vladimir Putin, fost pușcariaș de drept comun, el viseaza sa aiba propria țara pe care sa o conduca. Și chiar a anunțat acest lucru, intr-o postare video pe rețelele de socializare.…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat ca Europa nu va accepta niciodata ca Rusia sa ii ameninte securitatea, intr-un discurs in fata Parlamentului canadian vizand consolidarea sprijinului pentru Ucraina, transmite miercuri AFP, citata de Agerpres. „Nu vom accepta niciodata…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi, cu cateva ore inainte de a se implini un an de la invazia Rusiei in Ucraina, o rezolutie prin care cere Moscovei sa puna capat ostilitatilor si sa se retraga din Ucraina. Cele sapte tari care au votat impotriva rezolutiei sunt Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord,…

- Rusia a respins marți o acuzație a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit careia Moscova comploteaza pentru a destabiliza fosta republica sovietica, transmite Reuters. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat luni ca Rusia planuiește sa foloseasca sabotori straini pentru a…

- NATO intentioneaza sa-si creasca stocurile de munitie, care sunt golite de razboiul din Ucraina, a declarat, luni, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inainte de reuniunea ministrilor apararii din tarile aliate. „Razboiul din Ucraina consuma o cantitate enorma de munitie (…) Acest lucru pune…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…