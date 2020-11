Stiri pe aceeasi tema

- Directorul politic al Casei Albe, Brian Jack, a fost testat pozitiv pentru Covid-19 in weekend, potrivit CNN, care citeaza New York Times. Potrivit sursei citate, Brian Jack, care a petrecut seara de marți in urma rezultatelor alegerilor prezidențiale la Casa Alba, completeaza lista in creștere a inalților…

- Un nou caz de coronavirus a fost detectat în rândul personalului de la Casa Alba, unde mai multe rude ale lui Donald Trump care au participat la noaptea electorala din 3 noiembrie au dat deja rezultate pozitive, potrivit AFP.Directorul politic al Casei Albe, Brian Jack, a fost testat…

- Mark Meadows, șeful de cabinet al președintelui american Donald Trump, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, potrivit CNN, care citeaza doi oficiali de la Casa Alba.Meadows a calatorit cu Donald Trump duminica și luni. De asemenea, el a participat marți la petrecerea de noapte a alegerilor de la Casa…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden, chiar daca este infrant in statele-cheie Georgia si Pennsylvania, fara de care nu poate ramane la Casa…

- ​Donald Trump a denunțat luni, în ajunul alegerilor prezidențiale, sondajele „false” care îl plaseaza în spatele rivalului sau Joe Biden, aratându-și încrederea într-o victorie, potrivit AFP.„Mâine, vom câștiga înca patru…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a dat asigurari, luni, ca Administratia de la Washington nu a renuntat la obiectivul de contracarare a raspandirii coronavirusului, desi unul dintre consilierii sai, Mark Meadows, a sugerat ca scopul nu este aducerea sub control a pandemiei, anunța MEDIAFAX.Intrebat…

- Presedintele american, Donald Trump, va vota anticipat, sambata, in Florida, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Presedintele Trump a prevazut sa voteze anticipat sambata, la West Palm Beach", a facut cunoscut purtatorul sau de cuvant, Judd Deere. Donald Trump urmeaza sa ajunga vineri in Florida…

- Mark Meadows, seful personalului Casei Albe, a declarat luni ca este optimist cu privire la externarea presedintelui Donald Trump in cursul zilei, transmite dpa. Meadows a comunicat televiziunii Fox News ca echipa medicala urma sa evalueze in cursul diminetii starea lui Trump, care 'a…