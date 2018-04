The Virgin Throwback: Avicii

Stiri pe aceeasi tema

- Familia tanarului de 28 de ani, Tim Bergling, a transmis un mesaj la trei zile dupa decesul DJ-ului in capitala Omanului, Muscat. In comunicatul de presa, familia multumeste fanilor artistului pentru toate comemorarile pe care acestia le-au organizat in intreaga lume in weekendul ce tocmai a trecut.…

- Nile Rodgers, un prieten apropiat al DJ-ului suedez, și-a manifestat ingrijorarea ca Avicii se reapucase de bautura, in ciuda promisiunilor ca va renunța la viciu. Rodgers a rememorat un concert in care artistul, care a murit la 28 de ani, parea sa fie beat. Nile Rodgers a lucrat cu Avicii de mai multe…

- Numeroase celebritati si personalitati din lumea muzicala i-au adus un omagiu pe social media fostului DJ si producator Tim Bergling, cunoscut sub numele de scena Avicii, care a murit vineri la varsta de 28 de ani, relateaza Variety in editia sa electronica. Dupa moartea lui Avicii, Sony/ATV Music Publishing,…

- DJ-ul suedez Avicii a murit, vineri dupa-amiaza, la varsta de 28 de ani in Muscat, Oman. Anunțul a fost facut de familia starului, fara a preciza cauza morții. In 2015, Avicii, unul dintre cei mai buni DJ ai lumii, a susținut un concert la Cluj-Napoca, in cadrul UNTOLD.

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling a murit in Oman la varsta de 28 de ani. “Cu profunda intristare anunțam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut drept Avicii. El a fost gasit mort in Muscar, Oman, in acesta vineri dupa-amiza, aproape de orele pranzului. Familia este devastata și rugam…

- Pasiunea pentru cafea l-a acaparat pe super dj-ul Avicii, iar acum acesta deja se vede facand oamenii mai fericiți in fiecare dimineața. Avicii spera sa porneasca o revoluție a cafelei reci, asta dupa ce dj-ul a vorbit despre planurile sale de viitor și afacerea inedita. “Cand eram in studio și inregistram,…