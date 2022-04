Aspectul fragil al lui Vladimir Putin la slujba de Inviere alimenteaza din nou zvonurile privind starea precara de sanatate a președintelui rus, despre care se spune ca are cancer tiroidian in stadiu terminal și Parkinson. Putin și-a mușcat buzele in mai multe randuri, s-a framantat vizibil și a parut distras și nesigur, a sesizat The Sun analizand imaginile facute publice de Kremlin cu președintele rus de la slujba de Inviere. Imaginile cu PUTIN la slujba de Inviere se pare ca au fost filmate inainte VIDEO Tiranul, dupa cum il numește publicația britanica, a fost vazut facand mai multe grimase…