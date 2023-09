Stiri pe aceeasi tema

- China va continua sa contribuie la soluționarea politica a conflictului din Ucraina. Cheng Yikun, director adjunct al Departamentului pentru Europa și Asia Centrala din cadrul Ministerului chinez de Externe, a facut o declarație in acest sens in fața jurnaliștilor. Dupa cum a subliniat diplomatul, poziția…

- Primul ministru al Poloniei, Mateusz Morawiecki, a anunțat duminica organizarea unui referendum privind viitoarele reforme ale Uniunii Europene in materie de imigrare. Intrebarea ce va fi pusa la referendum este daca alegatorul polonez susține sau nu ”admiterea de mii de imigranți ilegali proveniți…

- Partidele de dreapta și cele eurosceptice vor avea o ascensiune in urmatoarele alegeri europene, in detrimentul partidelor de centru, arata o analiza a sondajelor realizata de divizia de cercetare și analiza a POLITICO.

- Nu se intampla in fiecare zi ca o pereche de ochelari de soare sa iți intoarca viața pe dos. Dar asta s-a intamplat cu Bjørnar Moxnes, liderul unui partid de stanga din Norvegia care a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce fura o pereche de ochelari de soare de lux din aeroportul din…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski indeamna NATO, inainte de summitul alianței care va avea loc saptamana viitoare la Vilnius, in Lituania, sa ofere un raspuns unitar la cererea de aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantica, relateaza CNN."Summitul de la Vilnius este foarte important. Daca…

- Cu toate acestea, BNR a identificat și unele incertitudini și riscuri in perspectiva inflației. Acestea deriva in special din masura temporara de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de baza și de reducerea suplimentara a livrarilor de petrol anunțata de catre țarile OPEC.In același…

- Ligia Deca s-a inscris in PNL. Filiala din București a Sectorului 6 este cea pe care a ales-o ministrul Educației. Primarul Sectorului - Ciprian Ciucu a anunțat momentul in care Ligia Deca a semnat adeziunea la PNL.„Mi-a picat bine atunci cand am aflat ca doamna ministru Ligia Deca a ales filiala PNL…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca un plan de masuri pentru incasari suplimentare la bugetul de stat va fi prezentat in curand si a subliniat ca restructurarea facilitatilor fiscale este obligatorie."In ceea ce priveste situatia incasarilor si evolutia deficitului bugetar…