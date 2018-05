The Motans și alt DJ lansează piesa „Subțire” – VIDEOCLIP

Alt DJ lanseaza prima sa piesa, iar in spatele butoanelor se afla nimeni altul decat Sergiu Istrati aka Sasha Lopez. Cu mai multe hit-uri la activ, cucerind deja Europa și Romania, sub numele de alt DJ incepe povestea unui nou sound printr-un featuring demențial cu The Motans. „Subtitre” imbina un sound fresh cu beat-uri pop dance, cu... View Article