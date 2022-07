Stiri pe aceeasi tema

- Sony a dezvaluit pe 6 iulie ce jocuri ofera gratuit in iulie 2022 posesorilor de abonamente PlayStation Plus. Lista nu e rea deloc si include 2 titluri de care sigur ati auzit: Crash Bandicoot 4: It’s about Time si Man of Medan. Al treilea joc oferit gratuit este Arcadegeddon. Jocurile pot fi deja adaugate…

- Pentru mine este clar ca actualii guvernanți sunt depașiți de situație iar rabdarea romanilor este din ce in ce mai mica. Jocul de glezne privind aplicarea unor soluții potrivite la crizele actuale, este in defavoarea tuturor. Cum sa mai discutam acum despre plafonare, cand prețurile au crescut atat…

- Inevitabilul s-a produs: The Last of Us va ajunge pe PC! Dupa ce Horizon Zero Dawn si God of War au ajuns pe Master Race, acum Sony continua sa isi aduca titlurile de top, perla coroanei pe PC. E vorba despre The Last of Us Part 1, doar ca ni se promite mai mult de un remaster, un remake. Jocul va sosi…

- Liderul mondial Novak Djokovic, invins marti in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros de Rafael Nadal, a recunoscut ca jucatorul spaniol a fost "cel mai bun si ca a reusit sa si "ridice tenisul la un alt nivel in momentele cheie. "El a inceput foarte bine, in timp ce eu nu, a subliniat…

- Elena Gheorghe a trecut prin cele mai dificile momente in pandemia de coronavirus. Intr-o perioada in care libertatea ne-a fost condiționata de restricțiile și masurile de prevenție luate de catre autoritați, artista a simțit ca lumea i se prabușește in jur. Cum a reușit fosta solista de la Mandinga…

- In mediul online este distribuita in aceste zile o așa-zisa "analiza militara", care a aparut inițial pe platforma de socializare dezvoltata de Rusia Telegram, avertizeaza INFORADAR, platforma specialistilor din domeniul informarii si relatiilor publice din Ministerul

- Simona Halep o va intalni pe Ons Jabeur din Tunisia – favorita numarul 8, in „sferturile" turneului feminin de tenis de la Madrid. Jocul este programat miercuri, 4 mai, de la ora 13:00. Romanca nu a pierdut niciun set la aceasta ediție a open-ului madrilen, in vreme ce africana ocupa poziția […] Articolul…

- Ucraina s-ar putea dezintegra "in mai multe state" din cauza politicii tarilor occidentale, a declarat marti secretarul Consiliului Securitatii Rusiei, Nikolai Patrusev, intr-un interviu acordat oficiosului rus Rossiiskaia Gazeta, citat de EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…