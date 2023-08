Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca exista posibilitatea ca Vladimir Putin sa-și continue mandatul prezidențial și dupa 2024 fara a organiza noi alegeri. „Alegerile noastre prezidențiale nu sunt un exercițiu de democrație, ci doar birocrație costisitoare. Vladimir Putin oricum va fi reales…

- Rusia iși reduce prezența la centrala nucleara din Zaporojie, a afirmat Direcția de Informații Militare a Ucrainei, spunand personalului sa se mute in Crimeea. Si numarul patrulelor militare a fost redus, scrie The Guardian. "Centrala nucleara Zaporojie functioneaza normal.

- Armata rusa recunoaste ca au loc lupte in vederea cucerii localitatilor Rivnopil si Urojaine, pe frontul din sudul Ucrainei si recunoaste - pentru prima oara - cu jumatate de gura ca pierdut teritorii, dupa ce Ucraina a anuntat joi ca avanseaza in pofida unei "!rezistente puternice" a trupelor ruse,…

- Comisia electorala rusa a anuntat joi, 15 iunie, organizarea de alegeri locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina și a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP. Aceste scrutine vizeaza, potrivit instantei ruse, alegerea unor adunari regionale si…

- Trupele ruse și-au sporit atacurile și au minat dens campurile pentru a opri contraofensiva mult așteptata a Ucrainei, dar forțele ucrainene „inainteaza cu incredere”, a declarat adjunctul ministrului apararii Hanna Maliar pentru televiziunea ucraineana pe 14 iunie. Anterior, oficialul a precizat ca…

- Armata rusa anunta marti - si prezinta inregistrari video ca dovada - ca a capturat, pentru prima oara pe frontul din Ucraina, tancuri de fabricatie germana de tip Leopard si blindate de fabricatie americana de tip Bradley, livrate Kievului de catre Occident in vederea unei contraofensive, relateaza…

- Deși nu s-a confirmat inca modul exact in care a fost aruncat in aer marele baraj de la Nova Kahovka , armata rusa este cea care, in mod cinic, ar crede ca are cel mai mult de caștigat, noteaza editorul pe probleme de aparare al cotidianului britanic The Guardian , Dan Sabbagh. Ucraina va trebui sa…

- Un baraj de pe raul Nipru a fost aruncat in aer, inundand o parte din linia frontului aflata in sudul Ucrainei. Acesta alimenta cu apa peninsula Crimeea și centrala nucleara de la Zaporojie. Rusia și Ucraina se acuza reciproc.