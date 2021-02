The Independent: De ce trebuie Europa să-și amplifice eforturile în lupta împotriva corupției Dupa ce o noua echipa de conducere a preluat guvernul în mica națiune a Balcanilor de Vest, Muntenegru, pentru prima data în decenii, și a început sa verifice bugetul, a gasit ceea ce a descris ca fiind niveluri șocante de corupție sub îndelungata domnie a influentului președinte Milo Djukanovic, arata o analiza The Independent, citata de Rador.

Potrivit premierului recent ales, sume din rezervele bugetului public au fost alocate pentru a se cumpara apartamente private scumpe pentru acoliții guvernamentali. Mai mult, spune el, traseele actelor au fost ascunse. Cantitați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

