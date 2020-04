The Guardian: Suedia, ultima ţară mare din Europa rămasă încă deschisă, începe să cedeze şi ea în faţa coronavirusului Premierul Stefan Lofven le-a cerut suedezilor sa se comporte "ca niste adulți" și sa nu raspandeasca "panica sau zvonuri". Totuși, panica este exact ceea ce incep sa simta tot mai mulți din comunitatea științifica și medicala suedeza, dupa cum scrie The Guardian. Oameni de stiinta vs. cetateni obisnuiti Oameni de stiinta vs. cetateni obisnuiti O petiție semnata de peste 2.000 de medici, oameni de știința și profesori - inclusiv președintele Fundației Nobel, prof. univ. Carl-Henrik Heldin - a solicitat guvernului sa introduca masuri mai stricte. "Nu testam suficient, nu urmarim, nu izolam suficient - am lasat virusul sa se elibereze",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

