The Guardian spune că în Constanța există un „mic carter”

Planul de a exporta cereale din Ucraina prin porturile dunarene si prin portul Constanta, dupa ce Rusia a iesit din acordul de la Marea Neagra, este singura cale ce ar avea sens din punct de vedere economic, insa nu este o solutie usoara. Dincolo de mine si loviturile cu drone pe care le risca transporturile, crima organizata si coruptia din Romania sunt piedici in calea eliminarii unor dificultati logistice, scrie corespondentul de la Washington al publicatiei The Guardian. Remorcherele si impingatoarele sunt operate in Romania de un mic cartel, iar firmele straine au intampinat dificultati in…