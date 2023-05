Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Marii Britanii risca sa intre intr-o confruntare cu WhatsApp, care ar putea duce la dispariția aplicației de mesagerie din Marea Britanie, iar opțiunile pentru o soluție amiabila sunt puține, scrie The Guardian.

- Premierul neozeelandez Chris Hipkins și-a exprimat dorința ca țara sa sa paraseasca Commonwealthul, cu doar cateva ore inainte sa plece in Marea Britanie, acolo unde va participa la ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, care va avea loc sambata aceasta, pe 6 mai, a informat The Guardian,…

- Inainte de sfarșitul anului trecut, Tesla a redus drastic prețurile modelelor sale, in special in Statele Unite, Canada și in Marea Britanie. Mișcarea a venit dupa ce mai multe guverne au anunțat ca vor taia din subvențiile acordate proprietarilor de mașini electrice incepand din acest an. Acum, compania…

- Autoritațile suedeze au dispus ca Kathleen Poole, nascuta in Marea Britanie, in varsta de 74 de ani, sa plece dupa ce cererea sa de ședere in țara dupa Brexit nu a fost acceptata, a declarat familia sa, pentru BBC . Femeia locuiește in Suedia de 20 de ani. Aceștia au spus ca este „rușinos” ca Suedia…

- Twitter a facut publice parti din codul care decide modul in care site-ul de socializare recomanda continut, proprietarul sau, Elon Musk, spunand ca intregul cod va fi disponibil in urmatoarele cateva saptamani, transmite Reuters. Anuntul facut vineri va permite utilizatorilor si programatorilor sa…

- CARANSEBEȘ – Dupa formatul clasic al carților sale, scriitoarea Lavinia Calina a trecut și la varianta pentru ascultatori, varianta considerata de tot mai mulți un prilej de relaxare! De ce scriem asta? Pentru ca de cateva zile, scriitoarea caransebeșeana stabilita in Marea Britanie a lansat, impreuna…

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa poarte discuții fața in fața cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Luni, 27 februarie, vor fi revizuite acordurile post-Brexit din Irlanda de Nord, anunța The Guardian. Citește și: Membrii clanului Boceanu, traficantii fetei din Godeni ucisa…