The Guardian: Cum a turnat COVID-19 apă rece peste idila Olandei cu UE Pare sa fie vorba despre un vechi scenariu despre Marea Britanie în UE. Și totuși, Olanda este cea care s-a aflat în centrul celor mai aprinse dispute în timpul pandemiei de coronavirus. Cum, joi, liderii UE s-au întâlnit în cadrul unei videoconferințe pentru a patra oara în ultimele șapte saptamâni, olandezii s-au aflat din nou în primele rânduri ale opoziției pe tema unor mari cheltuieli în vederea redresarii, potrivit The Guardian, citat de Rador.

Comparațiile cu britanicii se opresc însa aici. Olanda este membra fondatoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

