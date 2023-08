Stiri pe aceeasi tema

- Competiția automobilistica are loc sub indrumarea Rally Spirit Onești și cu sprijinul Consiliului Județean Bacau. Evenimentul a reușit sa atraga din ce in ce mai mulți participanți, iar concurenții iși testeaza limitele in ceea ce privește abilitațile, reflexele, maiestria, curajul și disciplina sportiva…

- FUGARA…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut o femeie din Republica Moldova, cautata de autoritatile din Federatia Rusa, care este cercetata pentru savarsirea infractiunii de furt pe teritoriul acestui stat. In ziua de 19 iulie a.c, in Punctul de…

- O femeie din Targu Ocna a ramas fara telefon și 2.000 de lei, in timp ce se afla la cumparaturi intr-un magazin alimentar din localitate. Pe 18 iulie, in jurul orei 20.00, la sediul Politiei statiunii Targu-Ocna s-a prezentat o localnica de 39 de ani care a sesizat faptul ca, o persoana necunoscuta…

- La data de 18 iulie a.c, in jurul orei 20.00, la sediul Politiei Statiunii Targu-Ocna s-a prezentat o localnica de 39 de ani care a sesizat faptul ca, o persoana necunoscuta i-ar fi sustras o sacosa in care avea un telefon mobil si mai multe bunuri. Polițiștii au inceput imediat cercetarile in acest…

- Oana Matache, 35 de ani, este viceprimar al municipiului Buzau. In 2017 s-a reintors in țara și a avut curajul sa accepte provocarea de a intra in politica, pentru ca, in Romania, femeile in politica reprezinta o minoritate. Ea a trecut cu brio peste toate stereotipurile descurajante pentru o femeie…

- In sedința Comitetului Executiv al FRF, care a avut loc azi, 13 iulie 2023, s-a stabilit marirea numarului de jucatori de rezerva, incepand cu 1 ianuarie 2024.Ca urmare a solicitarii LPF, s-a dezbatut in sedința de azi posibilitatea de a mari numarul de jucatori ce pot fi trecuți pe foaia de joc. Avand…

- Articolul VIDEO Proiect de amenajare a unui trotuar pe șoseaua catre podul Vadu Pașii, unde un adolescent a fost accidentat mortal se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Autoritațile municipiului Buzau intampina dificultați in proiectul amenajarii unui trotuar pe marginea unui drum extrem de periculos,…

- SPECTACOL … Barladul a fost gazda celei de a 18-a editii a Concursului National de dans si costume eco „Fantezii de vara”, editie cuprinsa in acest an in programul „Zilelor Culturale ale Barladului”. Peste 1.200 de copii sositi de pe cuprinsul Romaniei si din Republica Moldova i-au incantat pe barladeni…