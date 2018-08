Stiri pe aceeasi tema

- Viena, capitala Austriei, s-a situat pe primul loc in Topul 140 al oraselor cu cele mai bune conditii de viata realizat de prestigioasa publicatie The Economist, in care Bucurestiul ocupa locul al 82-lea, la egalitate cu Belgrad (Serbia) si Shenzhen (China).

