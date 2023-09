Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile dintre India și Canada sunt la cel mai jos nivel din istoria celor doua țari. Premierul canadian a acuzat autoritațile de la New Delhi ca se afla in spatele asasinarii unui activist separatist care aparține comunitații religioase sikh.

- Premierul canadian Justin Trudeau a cerut joi Indiei sa coopereze cu ancheta privind uciderea unui lider separatist sikh in Columbia Britanica și a declarat ca țara sa nu va face publice probele sale, relateaza Reuters.Trudeau a declarat luni ca Ottawa are acuzații credibile care leaga agenți guvernamentali…

- Canada a acuzat India ca este implicata in asasinarea unui activist sikh pe teritoriul canadian, declanșand o disputa extrem de aprinsa, care a degenerat rapid intr-un razboi diplomatic. Ottawa și New Delhi au expulzat pe rand diplomați de rang inalt, det

- Justin Trudeau a declarat ca exista „dovezi credibile" ca India este responsabila pentru presupusul asasinat al lui Hardeep Singh Nijjar, un important lider sikh canadian, o afirmație pe care Delhi a respins-o ca fiind „absurda”, potrivit The Guardian.Premierul canadian a declarat luni, in fața Camerei…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca agentiile de securitate investigheaza acuzatii credibile privind implicarea agentilor guvernamentali indieni in uciderea unui activist canadian. Hardeep Singh Nijjar a fost impuscat mortal in fata unui templu din Columbia Britanica, in iunie, scrie Rador.Trudeau…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a parasit India marti pentru a reveni in Canada, dupa ce a fost constrans, din cauza unei probleme tehnice la avionul sau, sa-si extinda cu doua zile sederea la New Delhi, unde a participat la summitul G20 la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a dezvaluit ca a discutat la summitul G20 de la New Delhi cu reprezentantul presedintelui Chinei, premierul Li Qiang, acestea fiind discutiile la cel mai inalt nivel ale Washingtonului cu lideri chinezi avute in ultimele luni, relateaza Reuters si AFP.Citește și: China…

- Interesul pentru energia nucleara a crescut de cand Rusia a invadat Ucraina si multe tari isi doresc alternative la aprovizionarea cu energie ruseasca, a adaugat raportul bianual al AMN asupra combustibilului nuclear. ”De la inceputul urmatorului deceniu, trebuie sa intre in productie mine noi, pe langa…