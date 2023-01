Stiri pe aceeasi tema

Liderii mondiali s-au grabit sa invinovateasca Moscova pentru exploziile de-a lungul conductelor submarine Nord Stream. Dar o serie de oficiali occidentali se indoiesc acum ca Kremlinul a fost responsabil, conform The Washington Post.

Jane Fonda a anuntat, joi seara, pe contul ei de Instagram, ca boala sa, cancer al sistemului limfatic, este in remisie. „Saptamana trecuta, oncologul meu mi-a spus ca acest cancer este in remisie si ca pot opri chimioterapie", potrivit news.ro

Zeci de aleși ai Parlamentului au depus un proiect de lege care interzice publicitatea pentru jocurile de noroc și pariuri, atat la TV și radio, cat și cea stradala, fiind invocata o hotarare a Organizației Mondiale a Sanatații, care a decis ca dependenta pe care o induc acestea trebuie caracterizata…

Presedintele Chinei, Xi Jinping, va efectua, joi, o vizita oficiala in Arabia Saudita, pe fondul tensiunilor pe care ambele tari le au cu Statele Unite, afirma surse citate de postul de televiziune CNN, relateaza Mediafax.

Compania petroliera americana Chevron ar putea obține aprobarea autoritatilor din Statele Unite pentru a-și extinde considerabil operațiunile din Venezuela, pe masura ce guvernul și opoziția din Venezuela vor relua discuțiile politice, au declarat miercuri trei persoane familiarizate cu acest subiect.…

Democrația americana, care aproape a cedat in urma cu doi ani, tocmai a oferit o reflectare perfecta a unei națiuni polarizate care nu are incredere in liderii sai și nu este pregatita sa se uneasca pe o noua cale.

Jackpotul extragerii organizate in seara de Halloween de loteria americana Powerball a depasit 1 miliard de dolari si a devenit unul dintre cele mai mari premii in bani oferite vreodata de una dintre companiile majore ce activeaza pe piata jocurilor de noroc din Statele Unite, informeaza Reuters.…

Uber isi propune cresterea semnificativa a veniturilor obtinute din publicitate in urmatorii doi ani si infiinteaza in acest scop o divizie dedicata.