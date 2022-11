Thanksgiving 2022 - Ce tradiții puțin știute au americanii de Ziua Recunoștinței Curcanul joaca un rol central in celebrarea Zilei Recunoștinței, iar din aceasta cauza sarbatoarea mai e cunoscuta și drept “Ziua Curcanului”. O tradiție a mesei de Ziua Recunoștinței este rugaciunea spusa la inceput. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- Curcanul joaca un rol central in celebrarea Zilei Recunoștinței, iar din aceasta cauza sarbatoarea mai e cunoscuta și drept “Ziua Curcanului”. O tradiție a mesei de Ziua Recunoștinței este rugaciunea spusa la inceput.

- Patru elevi au fost impuscati miercuri dimineata in apropiere de liceul la care invata, in orasul american Philadelphia (statul Pennsylvania), imediat dupa terminarea orelor, care s-au incheiat mai devreme pentru vacanta de Ziua recunostintei (Thanksgiving), relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii…

- Dupa intalnirea președintelui Erdogan cu președintele egiptean Sisi in Qatar, unde cei doi au participat la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale, a aparut in prim-plan posibilitatea intalnirii cu președintele sirian Assad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Forțele ruse au bombardat din nou infrastructura critica a Ucrainei. De data aceasta, invadatorii au lovit o intreprindere din regiunea Sumi - a raportat, luni, șeful Administrației Militare Regionale, Dmitro Jivițki. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Gazprom a convenit cu reprezentantii Turciei sa poarte in regim de urgenta un dialog cu privire la direcționarea, prin Turkish Stream, a livrarilor de gaze care erau livrate prin conducta Nord Stream, a anunțat in direct la Pervii Kanal, presedintele companiei Aleksei Miller. Fii la curent…

- Trei persoane au fost ranite cu lovituri de cutit in centrul Londrei, in timpul unui posibil furt, joi, iar membri ai serviciilor de securitate au intervenit la fata locului, scrie presa engleza, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel puțin doi protestatari au murit in timpul protestelor din Iran izbucnite in urma decesului unei femei, survenit in custodia Poliției pentru moralitate, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cunoscutul politolog american spera ca infrangerea Rusiei in Ucraina sa fie perceputa ca o mare umilire naționala, pe care rușii sa nu o mai repete niciodata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …