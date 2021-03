Thailanda: Ziua Elefantului, celebrată în speranţa revenirii turiştilor Thailanda a organizat sambata un banchet cu fructe pentru zeci de elefanti in vechea capitala Ayutthaya, continuand un eveniment anual care a reprezentat o importanta atractie pentru vizitatorii straini, in speranta ca acestia se vor intoarce curand si vor relansa turismul, o bransa-cheie a industriei tarii, relateaza Reuters.



Sarbatoarea marcheaza Ziua Elefantului in Thailanda, eveniment care celebreaza elefantii, o sursa de mandrie nationala si identitate culturala. De-a lungul istoriei, acest animal a fost utilizat pentru munca, transport, dar si pe campul de lupta, de razboinici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

