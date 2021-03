Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat ca elevii nu vor da teze in anul scolar 2020-2021, in condițiile in care acestea sunt in continuare suspendate, potrivit Mediafax. Astfel mediile la toate disciplinele se obtin prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat intreg. „Pentru…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, marți seara, la Digi24 ca structura anului școlar 2021-2022 se va modifica. Acesta a spus ca cel mai probabil noul an școlar va incepe cel mai probabil pe 13 septembrie 2021. Ministrul a mai precizat caprimul semestru se va incheia inainte de vacanța…

- Elevii intra de astazi in vacanța pentru o saptamana, dupa primul semestru al anului școlar 2020-2021, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Cursurile ar urma sa inceapa in data de 8 februarie, insa, la aceasta ora, elevii și profesorii nu știu daca se intorc fizic la școala sau vor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, este determinat sa faca tot ce se poate pentru a remedia cat mai mult anul școlar 2020-2021, care a fost un adevarat chin pentru toata lumea, de la profesori și elevi, pana la parinți și intreg personalul școlar.Astfel, pentru a repara efectele școlii online asupra…