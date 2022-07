Tribunalul federal din Texas a declarat „invazie” in statul american, pentru prima oara in istoria SUA, la presiunea oficialilor din comitatele situate la granița cu Mexicul. Oficialii locali din sudul Texasului i-au cerut marți, 5 iulie, guvernatorului Greg Abbott sa declare o „invazie” conform constituțiilor Texas și Statelor Unite și sa inceapa sa foloseasca resursele […] The post Texas, in ALERTA! „Suntem invadați!”. Ce se intampla in patria petrolului american este fara precedent! - FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National .