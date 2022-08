Țesuturi și organe umane aduse ilegal în țară, de o clinică medicală din București Polițiștii bucureșteni fac percheziții, vineri, intr-un dosar ce privește introducerea ilegala in tara de tesuturi si organe umane. Sunt cercetați penal o clinica medicala și administratorul societații. Anchetatorii au deschis dosarul dupa ce au aflat ca de cațiva ani, clinica medicala aducea sau scotea din țara organe, tesuturi ori celule de origine umana, intr-o cantitate […] The post Țesuturi și organe umane aduse ilegal in țara, de o clinica medicala din București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

