Pieton decedat intr-un accident rutier in judetul Buzau

Un barbat, in varsta de 55 de ani, a murit in aceasta seara intr un accident rutier in judetul Buzau.Din primele informatii a fost acrosat de un autoturism la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 29 de ani.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Buzau, evenimentul rutier… [citeste mai departe]