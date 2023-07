Stiri pe aceeasi tema

- Ești gata pentru o noua provocare? Daca da, noi ți-am pregatit un test de atenție pe care il pot rezolva numai geniile. Trebuie sa fii atent! Tot ce trebuie sa faci este sa gasești punctul negru din imagine.

- Iți propunem un test de atenție care te poate pune in dificultate. Nu oricine a reușit sa il rezolve. Ai incredere in forțele tale proprii? Daca da, incerca sa gasești iguana ascunsa in imagine. Grabește-te. Timpul se scurge repede și nu ai prea mult la dispoziție. 3, 2, 1... Start!

- Playtech Știri iți prezinta testul de atenție pentru oamenii cu IQ ridicat. Crezi ca reușești sa identifici toate diferențele dintre cele doua imagini alaturate? Nu ai la dispoziție tot timpul din lume pentru a rezolva sarcina data, ci doar 20 de secunde. Testul de atenție pentru oamenii cu IQ ridicat…

- Cum iți poți incepe mai bine ziua daca nu cu un test de atenție care sa iți puna mintea la contribuție. Tu iți poți da seama care este femeia „ciudata” din imagine? Nu oricine reușește. Ai grija, pentru ca timpul este limitat. 3, 2, 1... Start!

- Daca vrei sa iți testezi din nou abilitațile de concentrare, noi iți prezentam un test de atenție pe care nu il poate rezolva oricine. Tu reușești sa gasești acadeaua ascunsa in imagine? Ai grija, timpul se scurge! 3, 2, 1... Start!

- Exista multe iluzii optice interesante pe care oamenii incearca sa le rezolve zilnic. Noi iți prezentam un test de atenție pe care il pot rezolva numai persoanele inteligente. Tu reușești sa gasești repede litera „C” ascunsa in imagine printre „0”? Grabește-te! Timpul trece repede. 3, 2, 1... Start!

- Daca te simți increzator astazi, noi iți prezentam un test de atenție pe care trebuie sa il rezolvi in mai puțin de 10 secunde. Numai persoanele inteligente iși dau seama la timp despre ce este vorba. Tu gasești greșeala din imagine?

- Un test de atenție este o evaluare psihologica care masoara nivelul de concentrare și atenție al unei persoane. Acesta poate fi realizat in mai multe moduri, prin intermediul unor chestionare sau prin observarea comportamentului intr-o situație data. Testele de atenție pot fi utilizate pentru a evalua…