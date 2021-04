Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Denise Rifai e de parere ca premierul Florin Cițu va fi cel mai bun ministru al Sanatații pe care il putea avea Romania. Rifai spune ca rezultatele bunelor decizii pe care Cițu le va lua se vor vedea imediat. "Florin Citu va fi cel mai bun ministru interimar al sanatatii pe care…

- Rata de infectare cu SARS-CoV-2 comunicata in fiecare zi de Grupul de Comunicare Strategica este mult mai mica decat cea reala, iar aceasta deformare a amprentei pandemiei in Romania apare si in urma neraportarii oficiale a tuturor testelor rapide care ies pozitive la COVID-19.

- Peste 50 de intelectuali din societatea civila fac apel la conducerea Partidului Social Democrat, printr-o scrisoare deschisa, sa pastreze distanta fata de extremismul de dreapta reprezentat de AUR.Peste 50 de personalitati din societatea civila fac apel la cel mai mare partid din Romania, PSD, aflat…

- Intr-un chestionar online inițiat de Asociația Proacta EDU, mai mulți elevi au raspuns ca, in timpul școlii online, nu s-au putut concentra, s-au simțit anxioși, s-au temut de posibilitatea de a nu fi ințeles corect materia predata sau la gandul ca ar putea sa piarda pe cineva drag, plus ca le-au lipsit…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, despre posibilitatea de finantare a unor domenii din Educatie cu fonduri europene si a spus ca au fost evidentiate segmente importante pentru care pot fi folositi bani de la Uniunea Europeana, precizeaza agerpres . “Am reusit sa cristalizam cateva domenii unde…

- Maine e ziua adevarului – vei afla cat de bine a organizat ministerul redeschiderea școlilor. Și nu e deloc simplu ca o plimbare prin parc, vorbim de peste 17.000 de școli din toata țara. De la minister, responsabilitatea coboara pana la inspectorate și directori. Care trebuie sa se asigure ca au tot…

- Romania redeschide școlile in data de 8 februarie. Decizia a fost luata astazi, 2 februarie, intr-o ședința la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis a anunțat care sunt scenariile in care se vor desfașura cursurile. In afara de localitațile aflate in carantina, toți copiii de la gradinița și cei din clasele…

- Rezultatele studiului Frames & Factory 4.0. arata ca in timp ce se vorbește din ce in ce mai mult despre digitalizare, Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la capitolul competențe digitale. Romania se afla pe ultimul loc in UE la capitolul competențe digitale, potrivit studiului…