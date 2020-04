Stiri pe aceeasi tema

- O noua situație de criza la maternitatea Odobescu – testele prelevate de la 49 de nou-nascuți nu pot fi procesate deoarece Spitalul Municipal Timișoara a ramas fara reactivi. Anunțul a fost facut, in aceasta dimineața, de catre Mariana Radulescu, șeful Direcției de Sanatate Publica Timiș, intr-o intervenție…

- Cadrele medicale de la maternitatea Odobescu, din cadrul Spitalului Municipal Timișoara, aflat in subordinea primariei, acuza dezorganizarea și modul pompieristic in care s-a acționat de catre managerul Olimpia Oprea. PRESSALERT.ro a discutat cu mai mulți angajați, care au povestit teroarea pe care…

- La Maternitatea Bega sunt internate doua mame și copiii lor nou-nascuți. Cele doua mame sunt cu COVID-19, iar copiii lor nou-nascuți au fost testați pentru acest virus, urmand sa vina rezultatele. Este vorba despre doua lehuze care au venit la maternitate cu COVID-19, o mama de la Odobescu și una de…

- Din ce in ce mai multe spitale confirma cazuri de COVID-19 la personalul medical. Peste 80 de cadre medicale de la Maternitatea "Dr. Dumitru Popescu" din Timisoara au fost testate COVID-19 in noaptea de marti spre miercuri, trei dintre acestea fiind depistate pozitiv. Anunțul a fost facut de Nicolae…

- Peste 80 de cadre medicale de la Maternitatea "Dr. Dumitru Popescu" (Odobescu - n.r.) din Timisoara au fost testate COVID-19 in noaptea de marti spre miercuri, trei dintre acestea fiind depistate pozitiv, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, primarul Nicolae Robu.Actiunea de testare a avut…

- Sefa Directiei de Sanatate Publica Timis, Mariana Radulescu, numita in aceasta functie in urma cu doar doua saptamani, a trimis o scrisoare deschisa Comitetului pentru Situatii de Urgenta Timis in care a scris ca ”indiferent cu cate scenarii am lucra, trebuie sa recunoastem, daca mai avem un dram de…

- Mariana Radulescu, directorul Direcției de Sanatate Publica Timiș, a publicat o scrisoare deschisa care se dorește a fi „un apel la responsabilitate instituționala, la celeritatea factorilor de decizie și, nu in ultimul rand, la o pandemie de umanitate, solidaritate și toleranța din partea tuturor cetațenilor…

- Piata din Lugoj ramane deschisa atat timp cat primarul nu intervine. Anuntul a fost facut de responsabilii Directiei de Sanatate Publica Timis in contextul in care zeci de lugojeni au cerut ca locatia sa fie inchisa. Primarul Francisc Boldea a anuntat vineri ca a avut o “consultare” cu comerciantii…