Testele COVID au devenit o adevărată industrie – ce sume uriașe au încasat spitalele de stat și clinicile private Pandemia de COVID 19 a lansat o noua industrie pe piata serviciilor medicale, cea a testelor pentru COVID. Diferenta fata de alte analize consta in faptul ca aceste teste sunt parte a unui plan la nivel de guvern si sunt obligatorii pentru anumite categorii de persoane. In plus, nu sunt deloc ieftine. De la 15 mai de cand Guvernul a anuntat ca se anuleaza starea de urgenta, 192.000 de romani au facut acest test, oferit atit de institutiile private, la inceput, cat si de spitalele de stat, conform datelor prezentate de zf.ro. La un pret mediu de 300 de lei, pacientii romani au scos din buzunar… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clinicile și spitalele private și de stat au incasat 12 milioane de euro intr-o luna pentru testele COVID-19, relateaza Mediafax.192.000 de teste au fost facute in Romania pana inmomentul de fața, 12% din numarul total al acestora fiind realizate la cerere.Ziarul Financiar a adunat numarul de teste…

- Centrele private aflate in contract cu statul nu au primit banii pentru testele facute pana acum. Reprezentantul Patronatului spitalelor private spune ca aceste laboratoare nu pot sustine costurile la nesfarsit.

- Guvernul de la Atena a anunțat aceasta masura joi, 6 august, in urma unei cresteri a contaminarilor cu Covid-19. Doar frontiera cu Bulgaria nu este inchisa noaptea, relateaza postul BFMTV.Saptamana trecuta, autoritațile din au instituit obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate locurile…

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) solicita acoperirea costurilor pentru testele de depistare a persoanelor infectate cu COVID-19 realizate in Bucuresti si atrage atentia ca, in caz contrar, exista riscul ca testarea in mediul privat sa fie sistata incepand de saptamana…

- De ultima ora! Vezi LISTA tarilor care au impus restrictii pentru romani din cauza COVID-19 Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Incepand cu data de 14 iulie, ora 06.00, toți cetațenii straini care intra in Grecia…

- Emiratele Arabe Unite isi propun sa testeze pentru coronavirus doua milioane de persoane, echivalentul a 20% din populatie, in urmatoarele doua luni, dupa o usoara crestere a numarului de cazuri de la ridicarea restrictiilor, a anuntat un purtator de cuvant guvernamental.

- Guvernul din Cuba a anuntat miercuri ca masurile de izolare din capitala Havana vor fi ridicate, iar restul tarii va intra in faza a doua de redeschidere, in contextul in care pandemia de coronavirus este in recul, relateaza DPA.In faza a doua de iesire din izolare, transportul public, serviciile…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 347.723 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, marti, la orele 19.00 GMT.Peste 5.541.