- In primul amical al iernii, Aerostar a invins-o cu 3-0 pe concitadina FC Dinamo Bacau, in timp ce revelația Seriei 1, CSM Bacau va pleca azi intr-un stagiu de pregatire la Vatra Dornei Divizionarele C bacauane iși continua pregatirile in vederea mini-returului, care va debuta pe 11 martie și va include…

- „Aviatorii” antrenați de Mișu Ionescu s-au reunit luni, in timp ce „CSMeii” lui Cristi Popovici iși vor relua pregatirile azi Cele doua divizionare C bacauane care ataca play-off-ul au incheiat conturile cu vacanța. Aerostar s-a reunit luni, la baza proprie, in timp ce CSM Bacau iși va relua antrenamentele…

- Filarmonica „Mihail Jora” din Bacau invita melomanii la un concert cu lucrari ale marilor compozitori americani Bernstein, Copland și Ives. Evenimentul va avea loc joi, 12 ianuarie, de la ora 18.30 la Sala Ateneu iar la pupitrul orchestrei bacauane se va afla dirijorul de origine mexicana Eduardo Gonzalez.…

- Consiliul localal municipiului Bacau a aprobat, azi, constituirea Consorțiului regional pentru invațamant dual și dezvoltare durabila (CRIDDD). Consorțiul va fi format din urmatoarele structuri: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Inspectoratul…

- Au inceput noul an in pași de dans. Așa cum l-au incheiat, de altfel, și pe cel care a trecut. Din 2021, membrii școlii bacauane de dans „MoonLight Dance Studio” avanseaza in pas de dans și o fac nu doar la antrenamente și competiții, ci și cu ocazia diferitelor evenimente. Un eveniment important, unul…

- Revelația Seriei I și-a asigurat serviciile fundașului central in varsta de 33 de ani, care s-a desparțit de Ceahlaul și pe cele ale mijlocașului Giani Unghianu (Știința Miroslava) Deși se afla inca in vacanța, divizionarele C bacauane pregatesc deja reluarea preparativelor pentru sezonul de primavara,…

- Campionatul Diviziei A de handbal feminin a pus punct primei sale jumatați. Weekendul trecut, in ultima etapa a turului, echipele gazda și-au taiat partea leului in Seria B, cu o singura excepție: victoria satelitului CSM Galați la Piatra Neamț. Cele mai drastice infrangeri au fost trecute in contul…

- Și nu doar ca l-a escaladat, dar l-a și rasturnat! Sambata, in etapa a 14-a din Liga a III-a „CSMeii” lui Cristi Popovici s-au impus cu 5-3 pe terenul Ceahlaului Piatra Neamț, consolidandu-și locul 2 in Seria 1 și complicand speranțele nemțenilor la play-off. Gazdele au inceput ca din pușca, au condus…