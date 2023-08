Arbitrii prahoveni din lotul Ligii a 3-a au fost prezenți la Cheile Gradiștei pentru testele fizice și teoretice, in vederea pregatirii noului sezon competițional, 2023-2024. De remarcat ca județul Prahova are un arbitru in plus in Liga a III-a, din aceasta vara, in urma programului ”Cavalerii Viitorului”, ploieșteanul Alexandru Carstea fiind confirmat drept ”asistent de Liga III”, promovat in urma testelor desfașurate pe parcursul ultimului an.