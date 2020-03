Stiri pe aceeasi tema

- Unele vaccinuri impotriva noului coronavirus dezvoltate de universitati din China ar urma sa ajunga in cel mai scurt timp in faza de teste clinice sau ar putea fi chiar puse la dispozitie pentru utilizare in situatii de urgenta, a indicat marti un oficial chinez citat de Xinhua. Un vaccin bazat pe vectorul…

- O noua racheta construita de China pentru transportul unor incarcaturi de greutate medie pe orbita, ce urma sa devina calul de povara al programului spatial chinezesc, a esuat la prima lansare, conform unui anunt al agentiei Xinhua, transmite marti Reuters potrivit Agerpres. Racheta Long March 7A,…

- O noua racheta construita de China pentru transportul unor incarcaturi de greutate medie pe orbita, ce urma sa devina calul de povara al programului spatial chinezesc, a esuat la prima lansare, conform unui anunt al agentiei Xinhua, transmite marti Reuters. Racheta Long March 7A, o varianta modernizata…

- Pangolinul, mic mamifer pe cale de disparitie, ar putea fi animalul care a transmis noul coronavirus mortal la om, au indicat vineri cercetatorii chinezi, citati de agentiile de presa Reuters si AFP.

- O femeie de 36 de ani din Tianjin, un oras din nordul Chinei, a fost retinuta de Politia locala luni, dupa ce "a ascuns deliberat" autoritatilor faptul ca a intrat in contact cu o persoana aflata in zona afectata de epidemia de pneumonie virala cauzata de noul tip de coronavirus, a raportat agentia…

- O femeie insarcinata și infectata cu noul coronavirus a nascut o fetița sanatoasa, in nord-estul Chinei, a anunțat luni agenția de presa Xinhua.Femeia, care traiește in provincia chineza Heilongjiang, era insarcinata in 38 de saptamani in momentul in care a dezvoltat o febra puternica, joi, și a ajuns…

- Premierul chinez Li Keqiang a cerut Uniunii Europene sa faciliteze achizițiile urgente de materiale medicale din țarile membre, a anuntat sambata Guvernul de la Beijing, pe fondul cresterii cazurilor de imbolnaviri cauzate de coronavirus, potrivit Reuters, preluat de Mediafax.Numarul deceselor provocate…

- Comisia Europeana a anunțat marți ca ar putea contribui la finanțarea repatrierii cetațenilor europeni aflați in zonele din China afectate de epidemia de coronavirus, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Astfel, Comisia ar putea suporta costurile repatrierilor prin…